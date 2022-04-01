Строителям детского сада в Ляскеля женщины пироги пекут

В январе этого года в п. Ляскеля возобновлено строительство детского сада на 110 мест. Достраивает объект уже третий подрядчик — компания «КСМ», в конце минувшего года выигравшая конкурс.

Главный редактор телекомпании «Ника Плюс» Андрей Мазуровский и местные активисты продолжают следить за ходом работ.

Лидер общественного движения «Волонеры Ляскеля» Марина Шашкова сообщила, что возведение сада идет активно. Рабочие трудятся вахтами, и успешно организовали свой быт во времянках на территории стройки.

Строительные материалы подвозятся регулярно, на сегодня смонтировано два этажа здания. Согласно плану, готовый детский сад с отделкой, оборудованием и мебелью «КСМ» должен передать заказчику осенью этого года.

Местные жители готовы на руках носить строителей: на 23 февраля напекли пирогов и с благодарностью пришли поздравить мужчин.

«Мы с волнением следим за тем, как растет наш детсад, радуемся, что стройка бурлит даже при свете огней в вечернее время»,

- сказала Марина Шашкова. // Фото: Александр Мельников