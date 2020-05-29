Лунное и солнечное затмения произойдут в ближайшие недели

В ближайшие недели на Земле можно будет наблюдать сразу несколько интересных космических зрелищ. О предстоящих событиях рассказала пресс-служба Московского планетария.

Так, 5 июня произойдет полутеневое затмение Луны. Его можно будет наблюдать, в том числе, и с европейской территории России.

19 июня россияне смогут увидеть затмение Венеры, которая скроется за лунным диском. А 21 июня ожидается кольцеобразное солнечное затмение. Правда, в России можно будет увидеть лишь частные его фазы. Лучше всего небесное явление можно будет наблюдать из Азии, Африки и из Тихого океана.