29 мая 2020, 21:35
Мир

Лунное и солнечное затмения произойдут в ближайшие недели

В июне россияне станут свидетелями нескольких заметных астрономических событий

В ближайшие недели на Земле можно будет наблюдать сразу несколько интересных космических зрелищ. О предстоящих событиях рассказала пресс-служба Московского планетария.

Так, 5 июня произойдет полутеневое затмение Луны. Его можно будет наблюдать, в том числе, и с европейской территории России.

19 июня россияне смогут увидеть затмение Венеры, которая скроется за лунным диском. А 21 июня ожидается кольцеобразное солнечное затмение. Правда, в России можно будет увидеть лишь частные его фазы. Лучше всего небесное явление можно будет наблюдать из Азии, Африки и из Тихого океана.

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Метки: 
Венера
Лунное затмение
солнечное затмение
астрономия
космос
небо
московский планетарий