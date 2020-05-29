Врачи назвали симптом, характерный для легкого течения Covid-19

Почти у половины зараженных коронавирусом отмечается такой симптом, как потеря вкуса. При этом, данный признак связан с относительно легким течением болезни, считают американские ученые из Университета Толедо, сообщает «Российская газета». Также этот симптом может помочь выявлять носителей без других признаков коронавирусной инфекции.

Отмечается, что ранее потеря вкуса считалась побочным симптомом из-за доминирования других, таких как кашель, проблемы с дыханием и лихорадка. Однако затем стало ясно, что утраченное или измененное чувство вкуса встречается у многих пациентов с Covid-19.

Ученые сравнили симптомы более 800 пациентов и пришли к выводу, что потеря чувства вкуса встречается у 50% из них. При этом, у специалистов есть основания полагать, что реальная распространенность этого симптома еще выше.