Звезда фильма «Полуночная жара» умер от рака

Известный по многочисленным ролям кинозлодеев актер Энтони Джеймс скончался. Его не стало 26 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Variety.

Причиной смерти Энтони Джеймса стал рак, сообщает источник. Актер снимался в фильме «Полуночная жара» и сериалах «Коломбо», «Звездный путь: следующее поколение», «Улицы Сан Франциско», «Старски и Хатч», «Ангелы Чарли», «Женаты и с детьми» и многих других.

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