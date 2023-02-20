Лучшую девушку-заключенную выбрали в Карелии

Конкурс «А ну-ка, девушки!» прошел среди заключенных колонии-поселения №и 9 в Карелии. Победительница представит республику на втором этапе, сообщили в пресс-службе УФСИН.

Состязались пять женщин-осужденных. Они рассказывали жюри о своих увлечениях, читали стихи и готовили пироги с начинкой из фруктов, ягод и овощей.

- Для нас, оступившихся однажды, очень важно оставаться привлекательными, заботливыми, наполнить свой духовный мир,

- рассказали конкурсантки.

Этот конкурс проводится среди осужденных ежегодно. На этот раз победила Александра. // фото: УФСИН Карелии