Помехи в телевещании произойдут в Карелии из-за Солнца

Жители Карелии ощутят помехи на телеэкранах, предупредили специалисты по телевещанию. Это сезонное явление, оно начнется уже 21 февраля, сообщает Минтранс РК.

Дело в том, что изменится положение спутника связи относительно Солнца. Это приведет к ухудшению телевизионного сигнала, он может даже пропадать, но кратковременно.

Помехи на экранах телевизоров в Карелии возможны с 21 февраля до 16 марта в период с 11:57 до 13:06. Их продолжительность - от нескольких секунд до пяти минут в сутки.

Напомним, ранее «Петрозаводск говорит» сообщал о сильных магнитных бурях, которые начались из-за мощной вспышки на Солнце. // фото: freepik.com