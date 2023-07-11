Лоси по воде уплывают из Карелии в другой регион

Молодого лося и его подругу сфотографировал инспектор Кандалакшского заповедника Василий Вощиков. Животные величественно плыли по Белому морю.

Сотрудник природного заповедника заметил, что каждый год лоси вплавь мигрируют в Мурманскую область из Карелии. Для отдыха и питания они используют заповедные острова.

Пара сохатых как раз подплывала к острову и вскоре вышла на сушу, фотограф запечатлел этот момент. // фото: Кандалакшский природный заповедник/ВКонтакте