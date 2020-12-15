15 декабря 2020, 17:52
Ломоносовскую гимназию признали первой в спорте
В Карелии определили лучшую общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру
В Петрозаводске подвели итоги регионального этапа конкурса «Олимпиада начинается в школе!», сообщает городская администрация.
Лучшей в Карелии общеобразовательной организацией, развивающей физкультуру и спорт, признана Ломоносовская гимназия.
Коллектива педагогов в составе Натальи Крохиной, Марины Кузнецовой и Елены Михеевой, под руководством Ольги Бородулиной представил для участия в конкурсе свою методическую разработку «Физическая культура».
Педагоги из гимназии и сами ведут активный и здоровый образ жизни, участвуют в различных спортивных мероприятиях города и республики. Личный пример и грамотное наставничество – отличное средство для мотивации детей к занятиям считают организаторы.
Фото с сайта petrozavodsk-mo.ru