Ломоносовскую гимназию признали первой в спорте

В Петрозаводске подвели итоги регионального этапа конкурса «Олимпиада начинается в школе!», сообщает городская администрация.

Лучшей в Карелии общеобразовательной организацией, развивающей физкультуру и спорт, признана Ломоносовская гимназия.

Коллектива педагогов в составе Натальи Крохиной, Марины Кузнецовой и Елены Михеевой, под руководством Ольги Бородулиной представил для участия в конкурсе свою методическую разработку «Физическая культура».

Педагоги из гимназии и сами ведут активный и здоровый образ жизни, участвуют в различных спортивных мероприятиях города и республики. Личный пример и грамотное наставничество – отличное средство для мотивации детей к занятиям считают организаторы.

Фото с сайта petrozavodsk-mo.ru