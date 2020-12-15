Юные тхэквондисты из Карелии завоевали медали первенства «Звезды Невы»

Юные карельские спортсмены вернулись с медалями первенства по тхэквондо ВТФ Санкт-Петербурга «Звезды Невы».

В возрастной категории 2008-2009 г.р. среди мальчиков в весовой категории до 30 кг золото завоевал Алексей Бабаев, сообщает министерство спорта Карелии.

Сергей Тюфтяев занял первое место в весовой категории до 37 кг. Среди девочек лучшая в весовой категории до 40 кг – Варвара Матвеева. Бронзовым призером в весовой категории до 36 кг стал Егор Петкель.

В возрастной категории 2006-2008 г.р. среди юношей в весовой категории до 37 кг Дмитрий Мизяк занял второе место, в финале уступив сопернику из Северной столицы. Бронзовые медали завоевали Егор Петкель и Варвара Матвеева. (фото vk.com)