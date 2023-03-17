Лодка жителя Карелии «уплыла» из квартиры вместе с племянником

У жителя поселка Прионежского района из дома исчезла надувная лодка стоимостью 13 тысяч рублей. Когда 43-летний мужчина уходил, она была, сообщили в МВД Карелии.

Вернувшись, он увидел, что лодки нет, и обратился в полицию. Потерпевший вспомнил, что забыл закрыть входную дверь. Однако сотрудники угрозыска установили, что в квартиру не заходили посторонние.

Оказалось, лодку украл 22-летний племянник мужчины, который живет с ним в квартире. Юношу раньше уже привлекали к уголовной ответственности. Он сознался, что похищенное имущество продал за 2 500 рублей. Возбуждено уголовное дело. // фото: Олег Копьёв/istockphoto.com