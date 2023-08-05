Лодка с людьми потерпела крушение в Ладожском озере

ЧП случилось 5 августа на Ладожском озере в районе поселка Тиурула Лахденпохского района.

В неспокойных водах Ладоги перевернулось маломерное судно с людьми, вместе со взрослыми в воде оказались и дети. Предварительно, министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал о десяти пострадавших.

По факту произошедшего проверку организовала транспортная прокуратура.

«Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности плавания по факту происшествия с маломерным судном»,

- говорится в сообщении ведомства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В карельском ведомстве добавили, что всех находившихся на борту людей доставили на берег.

Как пишет «Фонтанка», оказавшихся в воде людей спас петербуржец, который утром в субботу с семьей отправился на прогулку на катере. В районе острова Койонсаари мужчина увидел в воде людей в спасательных жилетах, которые размахивали руками. По его словам, люди вышли на озеро на деревянной лодке типа пелла, но ее перевернуло волной.

Петербуржец за два рейса доставил попавших в беду на ближайший остров. Среди пострадавших были четверо детей от 7 до 10 лет. Потерпевшие крушение ожидали спасателей на острове.