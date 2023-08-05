В Карелии при реализации нацпроектов пытались похитить более 60 млн

Лидером по количеству экономических преступлений в Карелии стал агропромышленный комплекс. За полгода в этой сфере зарегистрировано 17 преступлений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику прокуратуры и МВД региона. 16 преступлений экономической направленности зафиксировано в потребительском рынке, 10 – финансово-кредитной системе.

Всего за полгода было выявлено 187 преступлений экономической и коррупционной направленности.

Сумма ущерба от раскрытых дел о хищении бюджетных денег, выделенных на реализацию национальных проектов, по предварительной оценке, превысила 63 миллиона рублей.