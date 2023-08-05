Следователи завели дело об убийстве после обнаружения мертвой женщины

Следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения женщины, 1979 года рождения.



20 июля она вышла из квартиры в Деревянном, после чего перестала выходить на связь, начались ее поиски. Ее тело было обнаружено 4 августа вблизи населенного пункта. Смерть пропавшей была насильственной. В СК по Карелии сообщили, что подозреваемые в ее гибели был задержан.

«В кратчайшие сроки по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый местный житель, 1989 года рождения, который в ходе проведения следственных действий сознался в содеянном»,

- сказано в сообщении ведомства.

Мужчине предъявили обвинение, по решению суда его заключили под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются. // фото пресс-служба СК по РК