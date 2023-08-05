05 августа 2023, 14:01
Следователи завели дело об убийстве после обнаружения мертвой женщины
Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение
Следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения женщины, 1979 года рождения.
20 июля она вышла из квартиры в Деревянном, после чего перестала выходить на связь, начались ее поиски. Ее тело было обнаружено 4 августа вблизи населенного пункта. Смерть пропавшей была насильственной. В СК по Карелии сообщили, что подозреваемые в ее гибели был задержан.
«В кратчайшие сроки по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый местный житель, 1989 года рождения, который в ходе проведения следственных действий сознался в содеянном»,
- сказано в сообщении ведомства.
Мужчине предъявили обвинение, по решению суда его заключили под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются. // фото пресс-служба СК по РК