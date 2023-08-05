Суд отобрал водительские права у пенсионера-алкоголика

В Пудожском районе у пожилого мужчины, злоупотребляющего спиртным, отобрали водительские права. Об этом сообщили в прокуратуре.

68-летний местный житель с 2015 года состоит на учете в медицинском учреждении в связи со злоупотреблением алкоголем, при этом имеет действующие права.

В надзорном органе посчитали, что такой водитель создает угрозу безопасности дорожного движения, может привести к аварии и в целом опасен для других участников движения.

В итоге суд прекратил действие водительского удостоверения пенсионера. // фото unsplash.com/ Tingey Injury Law Firm