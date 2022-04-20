Лободе, Вакарчуку, Комарову запретили въезд в Россию на 50 лет

Некоторым украинским артистам, журналистам, тревел-блогерам, работникам культуры запретили въезжать в Россию в течение 50 лет. Об этом сегодня сообщает издание «Известия», в распоряжении которого оказался перечень из 31 фамилии. При этом издание не ссылается на источники и не раскрывает, как к ним попал этот листок.

Среди тех, кому включен «красный свет» на границе, оказались певица Светлана Лобода, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, артист Андрей Данилко более известный как Верка Сердючка, исполнитель Monatik, музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, телеведущий Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга и Андрей Бедняков («Орел и решка») и другие. Российская сторона пока не выпускала официальных комментариев по поводу этого списка.

20 апреля российские СМИ со ссылкой на телеграм-канал Baza сообщили о том, что блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года из-за его критических высказываний по поводу военной спецоперации. (фото cutinsight.com)