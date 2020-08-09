Ливни обрушатся на Карелию

Республиканское МЧС предупреждает о сильных дождях, которые пройдут в нескольких районах Карелии.

По информации Карельского ЦГМС, ночью и утром 10 августа местами, преимущественно по северным и центральным районам республики ожидаются сильные дожди, грозы.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский и Сегежский районы. Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах.