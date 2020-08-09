Жителям Карелии пообещали небольшое похолодание в начале недели

После весьма теплых выходных, температура в республике упадет на несколько градусов.

Так, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Петрозаводске будет облачно. Временами ожидается небольшой дождь. Ветер ночью будет дуть западный, северо-западный, днем северный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет в пределах +14, +16. Днем +17, +19.

В Карелии в начале рабочей недели также будет облачно. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ночью и утром местами сильные, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, местами по западным районам столбик термометра опустится до отметки +5,+10. Днем сильной жары также не будет: +15, +20, на севере +11, +16.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +8, днем +15;

В Кондопоге ночью +11, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +17;

В Олонце ночью +11, днем +21;

В Пудоже ночью +10, днем +21;

В Сегеже ночью +9, днем +16;

В Сортавале ночью +11, днем +19;

В Суоярви ночью +10, днем +18.