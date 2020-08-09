Жителям Карелии пообещали небольшое похолодание в начале недели
После весьма теплых выходных, температура в республике упадет на несколько градусов.
Так, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Петрозаводске будет облачно. Временами ожидается небольшой дождь. Ветер ночью будет дуть западный, северо-западный, днем северный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет в пределах +14, +16. Днем +17, +19.
В Карелии в начале рабочей недели также будет облачно. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ночью и утром местами сильные, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, местами по западным районам столбик термометра опустится до отметки +5,+10. Днем сильной жары также не будет: +15, +20, на севере +11, +16.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +8, днем +15;
В Кондопоге ночью +11, днем +18;
В Медвежьегорске ночью +10, днем +17;
В Олонце ночью +11, днем +21;
В Пудоже ночью +10, днем +21;
В Сегеже ночью +9, днем +16;
В Сортавале ночью +11, днем +19;
В Суоярви ночью +10, днем +18.