18 августа 2023, 09:26
Лису повстречали на Кукковке
Лесная гостья перебежала улицу Ровио и скрылась во дворах
Рыжая плутовка недолго позировала на камеру на улице Ровио в Петрозаводске недалеко от Беличьего парка.
Лиса сначала стояла на газоне, а когда заметила любопытного оператора, стала от него удаляться. Хищница перебежала проезжую часть и скрылась в районе филиала взрослой поликлиники.
Запись встречи человека и лесной гостьи появилась в VK-сообществе «Весь Петрозаводск». // фото скриншот любительского видео