Лису повстречали на Кукковке

Рыжая плутовка недолго позировала на камеру на улице Ровио в Петрозаводске недалеко от Беличьего парка.

Лиса сначала стояла на газоне, а когда заметила любопытного оператора, стала от него удаляться. Хищница перебежала проезжую часть и скрылась в районе филиала взрослой поликлиники.

Запись встречи человека и лесной гостьи появилась в VK-сообществе «Весь Петрозаводск». // фото скриншот любительского видео