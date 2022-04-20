Лишенные прав за пьяное вождение снова сели за руль машины и мотоцикла

Инспекторы ДПС в Прионежском районе остановили мотоциклиста,а в Кеми - автомобилиста. Оба сели за руль нетрезвыми не впервые, сообщили в ГИБДД Карелии.

«Восходом-3М» управлял 40-летний мужчина, который по всем признакам был пьян. Алкотестер подтвердил предположения полицейских, его показания соответствовали 1.43 мг/л.

Нетрезвого водителя на Great wall остановили на дороге в Кеми. Инспекторы отстранили 46-летнего автомобилиста от управления.

Как выяснилось, ранее обоих мужчин лишили водительских прав именно за пьяное вождение.

Теперь им предстоит понести и административную ответственность за вождение без прав, и уголовное наказание за повторное управление в состоянии опьянения. // Фото: ГИБДД Карелии