20 апреля 2022, 10:05
Лишенные прав за пьяное вождение снова сели за руль машины и мотоцикла
Задержанных за управление в нетрезвом виде в Карелии водителей будут судить
Инспекторы ДПС в Прионежском районе остановили мотоциклиста,а в Кеми - автомобилиста. Оба сели за руль нетрезвыми не впервые, сообщили в ГИБДД Карелии.
«Восходом-3М» управлял 40-летний мужчина, который по всем признакам был пьян. Алкотестер подтвердил предположения полицейских, его показания соответствовали 1.43 мг/л.
Нетрезвого водителя на Great wall остановили на дороге в Кеми. Инспекторы отстранили 46-летнего автомобилиста от управления.
Как выяснилось, ранее обоих мужчин лишили водительских прав именно за пьяное вождение.
Теперь им предстоит понести и административную ответственность за вождение без прав, и уголовное наказание за повторное управление в состоянии опьянения. // Фото: ГИБДД Карелии