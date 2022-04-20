Росгвардейцы задержали агрессивную женщину за «неуважение к обществу»

Неприятный инцидент произошел утром 18 апреля в одной из финансовых организаций в Кондопоге. На место выезжали росгвардейцы.

Оказалось, что 45-летняя нетрезвая кондопожанка нецензурно выражалась в адрес присутствующих. Вдобавок женщина проявляла агрессию, размахивала руками, выражая «явное неуважение к обществу». Сотрудники ведомства ее задержали и передали полиции.

Другой инцидент случился в сетевом магазине Сортавалы. Посетительница похитила товар на сумму более 1000 рублей, нецензурно бранилась в адрес персонала, мешала работе и громко кричала. Нарушительницей оказалась 23-летняя местная жительница. (фото пресс-служба Росгвардии по РК)