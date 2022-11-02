02 ноября 2022, 17:45
Лишение прав и штраф не исправили пьющего водителя, он может сесть
Любитель сесть за руль нетрезвым стал уголовником и может потерять машину
В суд передали дело 37-летнего автомобилиста из поселка Куусиниеми, которого в очередной раз поймали пьяным за рулем.
Раньше за такие действия у мужчины на полтора года отнимали права и штрафовали его на 30 тысяч рублей. Однако выводов он не сделал: когда водительское удостоверение вернули, снова выпил и поехал на своей «Ладе» по Калевальскому району.
Это было в сентябре текущего года, нетрезвый мужчина направлялся из деревни Войница в Калевалу по трассе Кола – Калевала – Лонка. Не справившись с управлением, он врезался во встречную «Ниву».
На этот раз возбудили уголовное дело. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы и конфискация транспортного средства. // Фото: pixabay.com