Лицо фараона Рамзеса II восстановили спустя 3200 лет

Английские ученые создали 3D-модель черепа Рамзеса II на основе компьютерной томографии его мумии, найденной в 2008 году, по сообщению The Daily Mail передает Ren.tv.

Специалисты слой за слоем добавляли на череп мышцы, жировую прослойку и кожу. Самой сложной задачей они называют выяснение цвета глаз, волос и кожи фараона. Найти необходимую информацию в письменных источниках помогли ученые Каирского университета. Члены команды, воссоздававшей внешность властителя, отмечают, что 70% модели имеет отклонение от оригинала не более, чем в 2 мм.

Напомним, Рамзес II – фараон, известный под титулами великий и победитель, правил Египтом приблизительно в 1279-1213 годах до н. э. // Фото: freepik.