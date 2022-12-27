Продажа новогодних елок стартует на Рождественской ярмарке

С 27 декабря на Рождественской ярмарке в Петрозаводске открыта продажа натуральных новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Рождественская ярмарка работает на площади Кирова. Помимо этого, натуральные ели можно приобрести в крупных торговых сетях карельской столицы. В магазинах также можно найти небольшие елки в горшках.

В мэрии Петрозаводска отметили, что в этом году бизнесмены не проявили интереса к организации елочных базаров в районах города. Таких обращений в администрацию не поступало. // Фото Минприроды РК