27 декабря 2022, 14:11
Продажа новогодних елок стартует на Рождественской ярмарке
Предприниматели в этом году не проявили интереса к организации елочных базаров в Петрозаводске
С 27 декабря на Рождественской ярмарке в Петрозаводске открыта продажа натуральных новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Рождественская ярмарка работает на площади Кирова. Помимо этого, натуральные ели можно приобрести в крупных торговых сетях карельской столицы. В магазинах также можно найти небольшие елки в горшках.
В мэрии Петрозаводска отметили, что в этом году бизнесмены не проявили интереса к организации елочных базаров в районах города. Таких обращений в администрацию не поступало. // Фото Минприроды РК