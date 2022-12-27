Жилищникам напомнили об обязательной уборке снега и наледи с крыш

Петрозаводским УК, ТСЖ, организациям, владельцам и арендаторам нежилых помещений в городской администрации напомнили об обязательной уборке снега и наледи с крыш. В их обязанности входит непрерывный контроль за состоянием строений и зданий.

При скоплении на крыше снега, появлении свесов и сосулек, необходимо принять незамедлительные меры по ограждению опасных участков, установить предупреждающие таблички. Кроме того, все мероприятия необходимо проводить в соответствии с требованиями техники безопасности. А горожанам следует помнить о мерах предосторожности и избегать места проведения подобных работ.

Также в мэрии напомнили об очистке от снега дворов и посыпке противогололедными материалами дорог. За ненадлежащее содержание перечисленных объектов предусмотрен штраф. Для юрлиц штраф он может составить от 20 до 50 тысяч рублей, в случае повторного правонарушения – от 50 до 100 тысяч. Жители карельской столицы могут сообщить о ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры по круглосуточному номеру ЕДДС – 051. // Фото: pxhere.