В Карелии приземлится первый в новогоднем сезоне чартер

В предпоследний день уходящего года Карелия встретит первый в новогоднем сезоне чартерный рейс из Москвы. Всего на предстоящих праздниках в республиканском аэропорту приземлится три рейса вне регулярного расписания. Еще два – 2 и 5 января, рассказали в пресс-службе Управления по туризму.

Каждый авиалайнер доставит в республику 180 пассажиров. Эти рейсы стали частью новогодних и рождественских программ, организованных федеральным оператором «Fun&Sun» совместно с карельскими туроператорами при содействии регионального Правительства. Программы рассчитаны на четыре дня. Гости смогут увидеть достопримечательности, покататься на собачьих упряжках, попробовать калитки, потанцевать у новогодней елки.

Напомним, впервые туристические чартеры приземлились в Карелии ровно год назад - в прошлые новогодние каникулы также было организовано три рейса. Опыт оказался успешным, поэтому этим летом Карелия приняла уже 22 чартера. В целом летными программами воспользовалось порядка 4100 человек. // Фото: freepik.