Lexus расстреляли ночью из ружья в Петрозаводске

Во дворе одного из домов Петрозаводска кто-то выбил лобовое и заднее стекла у иномарки. По Lexus палили из ружья, сообщили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Очевидец написал, что инцидент произошел около дома № 10 Б по Советской улице. Это было позавчера, в период с 01:00 до 05:00. Пользователь определил, что кто-то повредил автомобиль выстрелами из воздушного ружья.