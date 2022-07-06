06 июля 2022, 11:03
Lexus расстреляли ночью из ружья в Петрозаводске
О неизвестном стрелке сообщили горожане в соцсетях
Во дворе одного из домов Петрозаводска кто-то выбил лобовое и заднее стекла у иномарки. По Lexus палили из ружья, сообщили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Очевидец написал, что инцидент произошел около дома № 10 Б по Советской улице. Это было позавчера, в период с 01:00 до 05:00. Пользователь определил, что кто-то повредил автомобиль выстрелами из воздушного ружья.
- Скажу больше, что у помойки периодически появляются мертвые птицы с характерными ранами от воздушного ружья. И слышны во дворе хлесткие звуки, кто стрелял в тире, тот поймет, о чем я! Стрельба идет предположительно с середины дома № 10 по улице Советской, - написал он. // Фото: pxhere.com