В Петрозаводске пропал мужчина, поисковикам нужна помощь

48-летний Виталий Леонидович Корнеев пропал без вести в Петрозаводске. Его местонахождение не известно со 2 июля, сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».

Из особых примет – длинная борода с проседью и усы. Из одежды на мужчине была черная футболка, темно-серые спортивки, кроссовки.

Всех, кто видел пропавшего мужчину, просят сообщать информацию поисковикам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. (фото vk.com)