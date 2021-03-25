Левашовским бульваром пожертвуют ради новой дороги

Текст и фото: Антонина Кябелева

Строительство в центре Петрозаводске нового участка дороги, который соединит набережную Варкауса с улицей Куйбышева, сразу вызвало недовольство жителей карельской столицы. Люди, проживающие рядом с будущим участком новой дороги, были возмущены сплошной вырубкой деревьев.

Как выясняется, это не самая большая потеря. Под угрозой частичного уничтожения оказался Левашовский бульвар.

О том, что липы, которые украшают бульвар, уже помечены номерами, сообщил Сергей, который живет недалеко от Левашовского бульвара. Мы встретились в районе Левашовского бульвара, который скоро подвергнется частичной вырубке. Мужчина основательно подготовился к встрече. Он показал схему проекта строительства дороги. В документах обозначен участок отвода. Он захватывает значительную территорию. В зону отвода попадает и часть Левашовского бульвара, и «зеленая зона» рядом со зданием петрозаводской администрации, где красуются три красивые ели.

Вместе с Сергеем мы попытались представить, как обозначенная в документах полоса отвода будущей дороги «ляжет» на местность. По краям зоны отвода уже забиты вешки, обозначающие границы, в пределах которых будут проводится строительные работы. Высокие ели около петрозаводской администрации тоже попали зону отвода.

Но самое страшное, что в зону отвода попала часть Левашовского бульвара вместе с 20-метровыми липами.

Обреченные деревья помечены номерами. Причем номера расположены хитро, так, чтобы их не было видно с пешеходной дорожки.

Но для внимательного взгляда неравнодушных горожан не укрылось, что около десяти лип на Левашовском бульваре в ближайшее время готовятся уничтожить.

Под снос планируются и липы, растущие со стороны ЖК «Изумрудный». Семь деревьев уже получили страшную метку.

Сергей считает, что при желании ценные деревья, особенно на Левашовском бульваре, можно было бы сохранить. Для этого нужно всего лишь отказаться от варварских методов строительства, когда ради удобства подрядной организации разрешают «сплошные рубки» в зоне, примыкающей к будущей дороге.

Мы попросили прокомментировать ситуацию в петрозаводской администрации. Не верилось, что власти города разрешили вырубку Левашовского бульвара.

Как нам объяснили, проект строительства участка дороги, который должен соединить набережную Варкауса и улицу Куйбышева, прошел государственную экспертизу. В нем действительно предусмотрен снос деревьев, в том числе и на Левашовском бульваре. Единственно, что удалось сохранить – это три большие ели, которые растут напротив здания петрозаводской мэрии. Их строители обещали не тронуть. Во всяком случае, разрешения на их снос администрация не дала.

В мэрии также отметили, что продление улицы Куйбышева было предусмотрено еще в документах территориального планирования 1941 года. Но, видимо, тогда реализовать проект помешала Великая Отечественная война, а затем о нем почему-то забыли. Вспомнили спустя 80 лет. И, к сожалению, за это время не придумали щадящих окружающую среду методов строительства автотрассы.

В качестве компенсации за уничтожение зеленых насаждений питерская фирма «Технострой», которая выиграла тендер на строительство 800 метров дороги, должна перечислить в городской бюджет 8 миллионов рублей. Куда конкретно пойдут эти деньги, в мэрии сказать не смогли. Скорее всего «растворятся» среди разнообразных статей расходов. Понятно, что сумма в 8 миллионов рублей – небольшая цена за тот урон, который будет нанесен одному из самых любимых у петрозаводчан скверов карельской столицы.

Достаточно вспомнить, что, когда решался вопрос о застройке территории рядом с Левашовским бульваром, петрозаводчане активно выступили в защиту любимого место отдыха и прогулок. Накал эмоций тогда зашкаливал. Но петрозаводчанам все же удалось не допустить возведения высотных жилых домов, строительство которых угрожало существованию бульвара. К сожалению, через несколько лет угроза вернулась в облике петербургской компании «Технострой».

Жители Петрозаводска обратили внимание, что строительство дороги компания вела без установления необходимых ограждений. Как рассказал Сергей, группа активистов добилась того, чтобы территория, где сейчас ведутся работы, была огорожена забором. По его словам, забор не был предусмотрен в проектной документации. Недавно на стройплощадке появилось ограждение. Таким образом, горожане смогли хотя бы добиться безопасности для своих детей. Левашовский бульвар им, скорее всего, защитить на этот раз не удастся.