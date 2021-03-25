Телевизор разыграют среди лауреатов фестиваля «Зимние фонтаны»

В Петрозаводске подходит к концу 30-й, юбилейный сезон фестиваля «Зимние фонтаны». 28 марта самых активных участников наградят памятными призами, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Кружки, свидетельства и медали получат горожане, которые сумели отметиться на лесном стадионе в каждый из 34 дней фестиваля. Призы им будут вручаться с 10 до 15 часов на стартовой площадке.

4 апреля в 13 часов на стартовой поляне состоится традиционный розыгрыш 100 призов. Присоединиться к нему смогут горожане, у которых в копилке 25 и более выходов на трассу «Фонтаны» за сезон. Главный приз - телевизор - разыграют только среди присутствующих 4 апреля на стартовой поляне. Фото мэрии Петрозаводска