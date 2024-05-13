Певец Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии. Слова исполнителя приводит aif.ru.

Как отметил народный артист России, он получает от государства 30 тысяч рублей в месяц. «Ну, пенсия как пенсия, как у всех людей, которые отработали свое. Средняя по городу», - отметил он, добавив, что много работает.

Лещенко заявил, что не планирует подавать заявление на ежемесячную доплату за звание народного артиста. «Мне достаточно того, что имею. Есть люди, которым действительно нужно, - пожилые актеры, которые получают мизер. Эстрадные артисты. Им, наверное, не хватает пенсии на жизнь. И им нужно помогать», - сказал исполнитель. // Фото «Петрозаводск говорит»