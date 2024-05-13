Россиянин выиграл 14 миллионов рублей и не забрал приз

Россиянин выиграл в лотерею 14 миллионов рублей и не забирает свой приз. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, розыгрыш лотереи, который принес неизвестному богатство, состоялся 12 мая. Отмечается, что выигрышный билет купил через интернет житель Нижегородской области. Счастливчик отдал за него всего 50 рублей.

Победитель, тем не менее, до сих пор не обратился за выигрышем. // Фото: unsplash.com / Dylan Nolte