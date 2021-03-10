Летом в Карелии не откроется ни одного детского лагеря или базы отдыха

Перспективы летней оздоровительной кампании 10 марта обсудили на заседании комитета ЗС РК по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Заместитель министра образования РК Наталья Волкова рассказала, что на организацию летнего отдыха детей в 2021 году предусмотрено 53,6 миллиона рублей. В министерстве надеются, что родители на оздоровление своих детей истратят нынешним летом около 31 миллиона рублей. С учетом 3,2 миллиона рублей, которые готовы выделить муниципалитеты, на оздоровление карельских школьников в 2021 году потратят 87,7 миллиона рублей. Для сравнения, в 2020 году на эти цели планировалось выделить 304 миллиона рублей, но из-за пандемии на отдых детей истратили всего 26 миллионов рублей.

Сокращается не только финансирование, но и количество школьников, охваченных оздоровительным отдыхом. В 2020 году предполагалось оздоровить 20 тысяч детей. В реальности вышли на скромные показатели в 5 тысяч школьников. В 2021 году планы сократили вдвое. В лучшем случае оздоровительная кампания охватит 10,5 тысячи детей или 15% от всех школьников.

До сих пор не решен вопрос с выделением 15 миллионов рублей на приобретение путевок в южные лагеря для 313 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в арктических районах Карелии. В министерстве образования ждут дополнительного финансирования из Москвы, чтобы предусмотреть средства на путевки на юг. Общая потребность в таких путевках для детей, родители которых не могут позволить дорогостоящий отдых за пределами республики, составляет более 3,5 тысячи детей.

В разгар пандемии коронавируса, когда выезд за пределы Карелии осложнен эпидемиологической ситуацией, республика, с точки зрения детского отдыха, оказалась «у разбитого корыта». В 2021 году в Карелии вообще не откроется ни один детский лагерь или база отдыха для детей. База отдыха «Айно» перешла в государственную собственность. По словам Натальи Волковой, раньше 2024 года «Айно» не откроется. Загородный лагерь «Старт» администрация Петрозаводска пытается передать в федеральную собственность. В 2020 году он так и не открылся. В 2021 году, по данным минобраза, он тоже не будет функционировать.

Желание карельского правительства построить в республике современный Детский оздоровительный центр за счет средств федерального бюджета скорее всего не получит поддержки. Депутаты говорили об этом почти как о свершившемся факте. Фактически перед карельскими детьми маячит единственная реальная перспектива — лагеря дневного пребывания, которые с незапамятных времен создаются при школах. Правда, Волкова отметила, что и здесь не все благополучно, так как некоторые школы в прошлом году не смогли открыть лагеря дневного пребывания.

«Система детского отдыха отдала концы», - так оценила ситуацию депутат Эмилия Слабунова. Фото sovsakh.ru