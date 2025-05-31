Лето требует расходов

Наступило время летних отпусков и развлечений, время детских каникул и пикников. Но не стоит забывать о контроле над своими расходами, чтобы не оказаться в долгах. Лунный денежный календарь на июнь поможет вам сохранить и даже приумножить свои финансы. С его помощью вы сможете определить благоприятное время для различных финансовых операций.

Делать крупные покупки: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 26 июня.

Заключать контракты: 4, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 28 июня.

Не заключать контракты: , 5, 7, 8, 11, 14, 18, 19, 22, 25 июня.

Брать деньги в долг, оформлять кредит: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 23, 24, 26, 30 июня.

Давать в долг, инвестировать: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 16, 17, 20, 23 июня.

Не брать в долг, не оформлять кредит: 11, 14, 15, 18, 22, 25, 27 июня.

Не инвестировать: 1, 5, 7, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 30 июня.

Покупать и продавать валюту: 4, 6, 9, 10, 15, 20, 23, 24, 26 июня.

Не покупать и не продавать валюту: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 18, 25, 29, 30 июня.

Покупать кошелек: 2, 3, 4, 6, 10, 12, 18, 19 июня.

Проводить обряды на привлечение денег: 13, 27 июня.

Пересчитывать деньги: 4, 5, 6, 11, 12, 14, 20, 21, 26 июня.



Первая декада

1 июня. Займитесь шопингом. Купленные сегодня вещи порадуют вас.

2 июня. Будьте осторожны, сегодня возможны финансовые потери. Не следует давать деньги в долг, хотя брать кредит не возбраняется.

3 июня. Займитесь решением не очень важных финансовых вопросов, арендой жилья, покупкой необходимых товаров и услуг.

4 июня. Подходящий день, чтобы купить новый кошелек.

5 июня. Важно сейчас постараться не совершать ненужных приобретений, лучше займитесь планированием бюджета.

6 июня. Удачными будут вложения в новые дела. Прислушайтесь к интуиции. Велика вероятность сделок, которые принесут хорошую прибыль.

7 июня. Делать вложения в банки или компании, давать серьезные обещания, брать деньги в долг – плохая идея, а вот возвращать старые долги вполне возможно.

8 июня. Забудьте о существовании денег, посвятите день чему-нибудь возвышенному, сделайте пожертвование, помогите финансово тому, кто в этом нуждается.

9 июня. Можно инвестировать деньги в перспективные компании, но не рекомендуются любые непродуманные вложения, спонтанные приобретения, например мебели.

10 июня. Это одни из самых удачных лунных суток в денежном лунном календаре: вложитесь в перспективные проекты, тратьте на путешествия и самореализацию.

Вторая декада

11 июня. Не берите и не давайте деньги в долг, рискуете понести не только материальные убытки, но и пострадать морально. Сегодня даже продукты питания попадаются испорченные.

12 июня. Сегодня можно брать кредиты, совершать покупки, связанные с творчеством, а также покупать косметику и средства ухода, тратиться на улучшение здоровья.

13 июня. Проведите ритуал на избавление от долгов и финансовых проблем. Результат вас удивит.

14 июня. Не совершайте крупные покупки - велик риск, что вам попадется некачественный товар.

15 июня. Не поддавайтесь внезапным идеям, не берите деньги в долг, можно легко пострадать от козней врагов и негативных энергий.

16 июня. Лучший день для крупных финансовых дел и сделок, сулящий приумножение денег. Не экономьте на необходимом, не отказывайте себе и близким в небольших радостях.

17 июня. Луна не сулит никаких денежных потерь в бизнес-начинаниях, приобретении товаров для дома и семьи, предметов роскоши, недвижимости.

18 июня. Займитесь рутиной. Оплатите счета, купите продукты и товары, которые планировали.

19 июня. Наиболее удачными оказываются хозяйственные покупки. Можно делать платежи по старым контрактам, купить кошелек.

20 июня. Можно давать деньги в долг, брать кредит — скорее всего, получится выплатить его досрочно.

Третья декада

21 июня. Сегодня самый неблагоприятный день месяца. Сведите всю финансовую активность на нет, лучше займитесь планированием бюджета.

22 июня. Покупайте только самое необходимое, велика возможность попасться на удочку мошенников.

23 июня. Чем больше тратить, получать, давать в долг, возвращать долги, тем сильнее финансовые потоки. В будущем это сулит увеличение капитала.

24 июня. Важно легко расставаться с деньгами, получать удовольствие от того, что вы делаете, но не тратьте последнее.

25 июня. Покупайте только самое необходимое, не берите в долг.

26 июня. Особо удачными оказываются приобретения для дома.

27 июня. Проведите обряд на привлечение финансовой удачи.

28 июня. Решение вопросов, связанных с недвижимостью, обернется головной болью.

29 июня. Удачный день для возврата долгов, досрочного погашения кредита (ипотеки).

30 июня. Займитесь своим гардеробом, покупайте подарки близким.© «Петрозаводск говорит»