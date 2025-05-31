Дорога к храму: жители Кеми не могут дождаться ремонта городских трасс

На протяжении нескольких лет администрация города Кеми не может провести ремонт на улице Вицупа, по которой гости и жители города едут, чтобы посетить Успенский собор и краеведческий музей «Поморье», сообщает депутат Заксобрания Андрей Монастыршин. К сожалению, без ущерба для автомобиля проехать по этой улице невозможно, отмечает парламентарий.

Местные жители ноднократно поднимают вопросы о сроках ремонта дороги Кемь — Рабочеостровск и приведения городских дорог в нормативное состояние.

Многие улицы находятся в таком же плачевном состоянии, как и улица Вицупа: выбоины и ямы делают передвижение по ним крайне некомфортным.

Это создает серьезные неудобства как для местных жителей, так и для гостей Кеми. © «Петрозаводск говорит»