Лето 2021 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Первые два месяца лета в Карелии оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений. Само лето тоже может побить рекорд, сообщает официальный паблик правительства республики со ссылкой на начальника Карельского гидрометцентра Татьяну Кравченкову.

По словам специалиста, июнь в Карелии стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, а июль приблизился к рекорду. Осадков на юге и в центральной части практически не было, что спровоцировало атмосферную, а местами и почвенную засуху. Вблизи водоемов возникали сухие грозы и поднимался шквалистый ветер.

Средние температуры августа тоже обещают быть выше нормы на 1-3 градуса. Из-за этого лето может стать самым теплым за всю историю Карелии. Напомним, что в один из дней июня воздух прогрелся до 34,1 градуса, этот день стал самым жарким за все время наблюдений. // Фото: Jill Wellington с сайта Pixabay