Летний отдых для карельских школьников сведут к минимуму

10 июня на парламентском комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике обсуждали перспективы летнего отдыха для карельских школьников.

Министр образования Карелии Роман Голубев отметил, что в связи с пандемией старт оздоровительной кампании сдвигается на 1 июля. Причем в июле пришкольные лагеря примут только 20% от запланированного потока учащихся. Самым активным станет август, на который придется львиная часть школьников.

По словам министра, в 2020 году на отдых школьников выделено 88,5 миллиона рублей, что на 11% больше финансирования 2019 года. Различными формами летнего отдыха планируется охватить 20 тысяч школьников, что составляет 29% от всех учащихся. В Карелии планируется открыть 118 лагерей дневного пребывания.

Фактически забота о детском отдыхе ограничивается пришкольными лагерями. Помимо них в Карелии, рассказал Голубев, должны открыться три лагеря, из которых два палаточных. Правда, в управлении Роспотребнадзора по РК «поправили» министра, уточнив, что решения по палаточным лагерям пока не принято и еще не факт, что им разрешат работать из-за непростой эпидемиологической ситуации. Другими словами, пока рассчитывать можно только на стационарный лагерь «Полярный круг» в Лоухском районе.

Детские лагеря «Старт» и «Айно» в этом году не откроются. Лагерь «Айно» передается в республиканскую собственность. На его базе планируют создать военно-патриотический лагерь, который будет функционировать под эгидой Карельского кадетского корпуса.

Депутаты уверены, что необходимо выделить деньги на восстановление спортивно-оздоровительно лагеря «Старт» в Кончезеро. Тем более, что серьезные средства будут сэкономлены из-за отмены праздничных торжеств в честь 100-летия Карелии.

На всю Карелию удалось приобрести только 870 путевок в лагеря за пределами республики для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Предполагалось, что правительство профинансирует приобретение путевок в южные лагеря для детей медицинских работников, которые переболели коронавирусом. Голубев сообщил, что заявки подали на 406 детей. На эти цели необходимо дополнительно 16 миллионов рублей. Пока у министерства есть только расчеты. Источник финансирования, по словам Романа Голубева, до сих пор не определен.