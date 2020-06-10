Красочное граффити ко Дню России начали создавать в Петрозаводске

Ко Дню России уличное пространство Петрозаводска украсят граффити. Сегодня уличные художники начали наносить рисунки на бетонный забор Кинологического центра, сообщает официальный Интернет-портал республики.

В своих работах мастера собираются отразить как исторические вехи развития российского государства, так и современность. Так, часть рисунков будет посвящена нынешним героям - врачам, которые борются с пандемией коронавирусной инфекции.

Художники планируют работать три дня подряд, чтобы закончить свои произведения ко Дню России, который отмечается 12 июня.