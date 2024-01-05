Летающий лыжник из Карелии завоевал золотую медаль

Второй этап соревнований «Рождественское турне» прошел 4 января в Березниках Пермского края. Лучшим в своей группе стал карельский лыжник Егор Зайцев, сообщили в минобразования и спорта РК.

Традиционные детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина проходят с 2006 года и ежегодно собирают до 150 участников со всей России.

Летающий лыжник из Сортавалы Егор Зайцев стал лучшим в старшей группе юношей и завоевал золотую медаль. // фото: «Спорт – норма жизни»/ВКонтакте