Ориентировщик из Карелии взял медаль всероссийских соревнований

Спортсмен из Карелии Сергей Зубов успешно выступает на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию, проходящих в Алуште. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

На старты под названием «Легенды Крыма» прибыли около 500 участников со всей России.

Сегодня воспитанник спортивной школы №2 Петрозаводска выступал в дисциплине кросс-лонг. Сергею удалось занять третье место. // Фото: unsplash.com / Joshua Golde