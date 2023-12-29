Петрозаводчан приглашают обыграть профессионала по шашкам за деньги

Конкурс по шашкам «Обыграй профессионала» состоится в Петрозаводске. Он пройдет в клубе «Гамбит» на улице Кирова 6 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

Участникам предстоит сыграть с чемпионом республики по русским шашкам Степаном Ипатовым.

Сделать это смогут присоединиться любители шашек любого возраста, не имеющие званий или разряда.

Первый, кто сможет обыграть профессионала, получит 20 тысяч рублей. Сыгравшим в ничью участникам вручат грамоты. Конкурс проводится без взносов, количество попыток не ограничено. // фото: freepik.com