03 октября 2023, 21:07
Спорт

«Летающая лыжница» из Карелии завоевала медаль на чемпионате в Сочи

Ольга Аристова стала бронзовым призером чемпионата России по лыжному двоеборью

Спортсменка из Карелии покорила трамплин в Сочи. В городе-курорте на трамплинном комплексе «Русские горки» проходит чемпионат России по лыжному двоеборью.

Спортсменка Центра спортивной подготовки Ольга Аристова стала третьей, завоевав бронзовую награду. Тренирует спортсменку Вадим Лисовский. // фото VK-паблика центра спортивной подготовки

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Метки: 
новости Карелии
ольга аристова
лыжное двоеборье