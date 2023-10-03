«Летающая лыжница» из Карелии завоевала медаль на чемпионате в Сочи

Спортсменка из Карелии покорила трамплин в Сочи. В городе-курорте на трамплинном комплексе «Русские горки» проходит чемпионат России по лыжному двоеборью.

Спортсменка Центра спортивной подготовки Ольга Аристова стала третьей, завоевав бронзовую награду. Тренирует спортсменку Вадим Лисовский. // фото VK-паблика центра спортивной подготовки