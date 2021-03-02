Леса Карелии разрешат использовать для разведения форели

В ближайшее время в России появится новый вид лесопользования – для ведения рыбного хозяйства, сообщает «Российская газета».

Размещать рыбхозы на лесных землях можно будет на основании договоров их аренды или соглашения о публичном сервитуте, который дает право ограниченного пользования землей, сообщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

На любительское или спортивное рыболовство новшество не распространяется. Арендовать лес вправе только те, у кого есть разрешение на добычу водных биоресурсов.

Важно, что заключать такие договоры аренды можно будет без проведения аукционов. Похожий механизм в Лесном кодексе предусмотрен, например, для ведения охотничьего хозяйства.

Предприниматели смогут размещать на берегах лесных водоемов некапитальные строения для выгрузки, хранения и обработки улова, а также производства продукции из рыбы. Имеются в виду склады для хранения снастей и инвентаря, сушилки, нестационарные холодильники и тому подобные объекты. В законопроекте есть условие: при размещении объектов нельзя вырубать лес.

Как отмечают в Госдуме, возможность размещения некапитальных строений вызвала особые споры при обсуждении законопроекта. Ко второму чтению решено выработать четкие формулировки целевого назначения таких объектов.

Фото с сайта spb.constructor3.rkomi.ru