Власти Карелии не планируют запрещать продажу алкоголя в праздники

Пресс-секретарь губернатора Карелии Марина Кабатюк опровергла информацию о запрете продажи алкоголя в праздничные дни в республике. Об этом она написала «ВКонтакте».

«Глава Карелии не планирует вводить запрет на продажу алкоголя в республике. Информация, опубликованная на сайте издания Газета.ру, является некорректной»,

- заявила Кабатюк.

По ее словам, на запрос журналиста издания, готовится ли Карелии вводить дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции, были даны пояснения, что в ближайшее время введение подобных ограничений не планируется.

«Никаких поручений МинЭку по данному вопросу от руководителя региона не поступало»,

- добавила пресс-секретарь, приложив скрин переписки.

Статистику Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) за 2020 год, согласно которой Карелия попала в число лидеров по потреблению водки, Кабатюк объяснила высоким уровнем легальной розничной продажи.

«Иными словами, у нас немного так называемых «наливаек» и домашних фермерских виноделен (в сравнении, к примеру, с южными регионами),

- отметила Марина Кабатюк. Она добавила, что большая часть продукции реализуется легально, что подтверждают данные Росалкогольрегулирования, согласно которым республика входит в восьмерку субъектов страны с максимальным значением легальной розничной продажи водки и алкоголя на душу совершеннолетнего населения.

В Карелии действует ограничение на продажу алкоголя в международный день защиты детей, 1 июня, и в День знаний, 1 сентября, за исключением розничной продажи алкоголя при оказании услуг общепита. В остальные дни розничная продажа спиртного разрешена с 10 до 22 часов. (фото plan-pro.ru)