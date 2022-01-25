Леонид Лиминчук встретился с жителями Олонца

Сегодня председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук работает в Олонецком районе. Поводом для встречи с местными жителями стал проблемный вопрос с теплоснабжением жилых домов N20а, 20б,22 и 24 по улице Комсомольской. На встрече также присутствовали представители Минстроя республики, управляющей компании, местной администрации, организации, которая занималась установкой оборудования новой системы теплоснабжения.





Сейчас эти многоквартирные дома в Олонце переведены на автономное отопление, оно осуществляется от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на каждое здание отдельно. Однако температура в квартирах не соответствует нормативным показателям. Люди неоднократно жаловались на некомфортные условия проживания , холодные помещения.





По словам местных жителей, счет за услуги по отоплению в зимний период достигал более 5 тысяч рублей, в то время как температура в квартирах держалась на уровне 10-13 градусов Цельсия. Многие жильцы - это ветераны и пенсионеры, которые сейчас не могут воспользоваться льготами по оплате коммунальных услуг.



Вопрос неоднократно поднимался на профильном парламентском Комитете. Когда старая котельная перестала функционировать , была проведена работа по децентрализации, установили новые тепловые пункты. Люди должны были платить за услуги по теплоснабжению по низким ценам. Но после установки ИТП фактически ресурсоснабжающая организация перестала заниматься эксплуатацией жилых объектов. Сейчас есть проблема в раскоординации ответственных лиц. Безусловно, это новый формат по обеспечению теплом жителей многоквартирных домов, многие показатели нуждаются в ежедневном мониторинге. Мы будем прорабатывать вопрос со всеми заинтересованными сторонами, чтобы люди смогли жить комфортно в своих домах и платить приемлемые деньги за коммунальные услуги,

- прокомментировал ситуацию депутат Леонид Лиминчук.

По информации регионального министерства, ИТП сейчас включены в состав общего имущества каждого жилого дома и внесены в их технические паспорта. Но сейчас ресурсоснабжающая организация для этих домов не определена. Доступ к источникам теплоснабжения имеет Администрация Олонецкого района.

Парламентарий взял на личный контроль ситуацию с теплоснабжением и льготами для ветеранов. Важно в настоящее время прийти к взаимодействию, открытому диалогу и определить организацию, которая будет заниматься обеспечением тепла в дома на регулярной основе.