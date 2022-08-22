Леонид Федун покинул футбольный клуб «Спартак»

Леонид Федун покинул пост президента московского «Спартака». Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании «Лукойл», которая выкупила 100% акций клуба.

«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участие в управлении клубом. «Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие Клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков»,

- говорится в пресс-релизе компании.

Федун был президентом «Спартака» в течение 18 лет. С ним команда по одному разу выиграла чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Сам Леонид Федун выступил с обращением к болельщикам красно-белых, в котором пообещал в дальнейшем оказывать поддержку клубу.

«Всегда можете рассчитывать на мои помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды «Спартак». Вперед, красно-белые! К новым титулам!», - приводит слова бывшего президента официальный сайт «Спартака». Фото championat.com