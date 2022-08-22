22 августа 2022, 11:41
Более 33 тысяч заболевших ковидом выявили в России в воскресенье
В Карелии - почти 250 новых зараженных коронавирусом
За последние сутки в России выявлен 33 061 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 57 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Карелии за день - 248 новых инфицированных. Десять пациентов с Covid-19 были госпитализированы.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 383 617 человек. Число случаев заражения перевалило за 19,15 миллиона. Фото: unsplash.com