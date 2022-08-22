22 августа 2022, 11:41
Россия

Более 33 тысяч заболевших ковидом выявили в России в воскресенье

В Карелии - почти 250 новых зараженных коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 33 061 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 57 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии за день - 248 новых инфицированных. Десять пациентов с Covid-19 были госпитализированы.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 383 617 человек. Число случаев заражения перевалило за 19,15 миллиона. Фото: unsplash.com

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оперативный штаб
болезнь