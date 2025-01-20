20 января 2025, 14:36
Легковой автомобиль вылетел на встречку и протаранил джип
В результате ДТП оказалось затруднено движение с Кукковки в сторону Древлянки
Жесткое ДТП произошло сегодня днем на Лесном проспекте в Петрозаводске.
Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и вытолкнул джип. Момент аварии запечатлела камера наблюдения CityLink.
Судя по времени на видео, инцидент произошел в 12:38. По непонятной причине водитель автомобиля «Лада» изменил траекторию движения и выехал на полосу для встречного движения.
В результате ДТП движение транспорта со стороны Кукковки в направлении Древлянки оказалось затруднено.
Очевидцы делились в соцсети видео с последствиями аварии. // фото стопкадр видео из VK-паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»