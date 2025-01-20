Легковой автомобиль вылетел на встречку и протаранил джип

Жесткое ДТП произошло сегодня днем на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и вытолкнул джип. Момент аварии запечатлела камера наблюдения CityLink.

Судя по времени на видео, инцидент произошел в 12:38. По непонятной причине водитель автомобиля «Лада» изменил траекторию движения и выехал на полосу для встречного движения.

В результате ДТП движение транспорта со стороны Кукковки в направлении Древлянки оказалось затруднено.

Очевидцы делились в соцсети видео с последствиями аварии. // фото стопкадр видео из VK-паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»