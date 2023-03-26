26 марта 2023, 15:08
Легковой автомобиль столкнулся с фурой на скользкой трассе в Карелии
Авария с участием большегрузного автомобиля и легковушки произошла на «Коле»
Легковой автомобиль и большегруз столкнулись в Карелии. Очевидец разместил видео в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Павел Денисов уточнил, что ДТП произошло 26 марта днем на территории Сегежского района. Он опубликовал запись с видеорегистратора своей машины.
В кадре видно, что легковушка оказалась на обочине в результате столкновения, а фура – в кювете. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.
Пользователи пишут, что дорожное покрытие на «Коле» очень скользкое и представляет собой настоящий каток. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте