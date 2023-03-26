Неизвестный нанес загадочную надпись на окно, его ищут

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают личность человека, который сделал надпись на окне дома. Он попал в кадр камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в ночь на 19 марта, примерно в полночь, на Красноармейской улице. Неизвестный нанес надпись на оконный проем здания, в котором расположена организация общественного питания. Что именно он написал, не сообщается.

Всех, кому что-то известно о личности либо местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону: 8 999 094 55 89. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии