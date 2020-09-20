Легкоатлетка из Петрозаводска взяла серебро чемпионата России

Карельская спортсменка Александра Евстюнина взяла серебряную медаль на Командном чемпионате России по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Соревнования проходят в Сочи. Спортсмены приступили к борьбе за награды накануне, 19 сентября.

Жительница Петрозаводска Александра Евстюнина показала отличный результат в прыжках в длину - 6 метров 21 сантиметр. Этот показатель позволил нашей легкоатлетке занять вторую ступеньку пьедестала почета.